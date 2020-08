'Bijensnelweg' voor miljoenen bijen op industrieterrein De Kwakel

De verschillende bijensoorten hebben het zwaar in Nederland, onder meer door een tekort aan wilde bloemen. Maatschappelijk onderneemster, Deborah Post, wil daar structureel wat aan doen. "Ik had thuis een bijenvolk in mijn tuin en ik schrok dat die dood gingen omdat er te weinig stuifmeel was verzameld, oftewel te weinig wilde bloemen voor de bijen."

Onmisbare schakel

De bij is door het bestuiven van bloemen een onmisbare schakel in onze voedselketen. Post komt daarom nu al jarenlang voor de bij in actie. Ze financiert The Honey Highway met hulp lokale ondernemers in De Kwakel. "Het was niet moeilijk om hen te overtuigen. Ze steunen het initiatief van harte. Het klopt dat de bloemen en plantensector nog een stap in duurzaamheid wil maken. Bij deze Honey Highway zit je met bijen, insecten en wilde bloemen gelijk goed. Een mooie eerste stap."

Medewerkers van het industrieterrein kunnen nu lunchen tussen de bijen en schoolkinderen komen langs om meer te leren over het nut van de bij. "Alle leerlingen van 35 basisscholen in Aalsmeer en omstreken hebben een ‘praktijkles Red de Bij!’ gekregen. Zij maken vervolgens hun ouders weer bewust van het belang van de bij."

Toekomstdroom

Deborah droomt er van om met haar stichting veel meer industrieterreinen in Noord-Holland te voorzien van een bloemenzee voor de bijen. "Wil jij ook de bij redden als ondernemer en heb jij een groenstrook over naast jouw fabriekshal of loods, dan kom ik naar je toe deze zomer!"