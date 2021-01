Van een klusje tot loopbaanoriëntatie: vrijwilligerswerk in opmars bij jongeren

BOVENKARSPEL - Vrijwilligerswerk lijkt in trek te zijn onder jongeren. Zo'n 75 West-Friezen tussen de dertien en dertig jaar hebben zich het afgelopen halfjaar aangemeld als vrijwilliger. Dat blijkt uit cijfers van Vrijwilligerspunt Westfriesland, dat sinds afgelopen juni een jongerennetwerk heeft. De één wil met vrijwilligerswerk een helpende hand bieden aan iemand anders , voor de ander is het een manier om erachter te komen wat zijn of haar droomberoep is.

Al is de huidige situatie wel een veelgehoorde motivatie om aan de slag te gaan als vrijwilliger. "In deze tijd zitten jongeren veel thuis. Er is weinig tot niets te doen, maar jongvolwassenen willen zich wel graag ergens voor inzetten", verklaart Fleur Neefjes van Vrijwilligerspunt. "Vanuit dat gevoel en idee melden ze zich aan bij ons."

In juni vorig jaar werd 'Jong West-Friesland in Actie' opgezet, een initiatief van Vrijwilligerspunt Westfriesland. Middenin de coronacrisis dus. Of en hoe groot de toename van het aantal jonge vrijwilligers is vanwege corona, daar heeft de regionale vrijwilligersorganisatie daarom geen concreet beeld van.

Dat jongeren meer belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk is in landelijke cijfers terug te zien. Ten opzichte van 2019 verdubbelde vorig jaar het aantal vrijwilligers onder de 25 jaar bij vrijwilligersorganisatie NLvoorElkaar. En volgens onderzoek van de organisatie Young Impact zorgt de coronacrisis ervoor dat 53 procent van de jeugd tussen twaalf en negentien jaar zich sneller wil inzetten voor een ander.

Dat lijkt in trek bij de jeugd. Het houdt in dat je in een halfjaar tijd wekelijks twee uur vrijwilligerswerk doet en dan werkt aan je eigen doelen. Dat gebeurt niet alleen tijdens het vrijwilligerswerk, maar ook door middel van trainingen. "Het kan zijn dat je je wilt oriënteren op wat je na de middelbare school wilt doen. Of je wilt je communicatieve vaardigheden beter gaan ontwikkelen", zo noemt Neefjes als voorbeeld.

Neefjes ondersteunt jongeren op verschillende manieren in hun vrijwilligerswerk. Zo is er een jongerennetwerk die af en toe ergens een klusje doet. Dat gebeurde bijvoorbeeld afgelopen december, voor het uitdelen van tweehonderd kerstpakketen bij verzorgingshuizen. En dan is er het vrijwilligerswerk onder de noemer 'Maatschappelijke Diensttijd'.

De achttienjarige Senya Muller uit Enkhuizen heeft zo'n vrijwilligersbaan. Ze ondersteunt de bibliotheek in Bovenkarspel bij de werving van jonge leden. "Als ik om mij heen kijk, ken ik weinig mensen die hier nog komen", vertelt ze. "En daarom is het fijn dat ik hierbij kan helpen, omdat ik de leeftijdscategorie ben die ze zoeken."

Naast de bibliotheek twijfelde ze om aan de slag te gaan in de gehandicapten- of ouderenzorg. Afgelopen oktober stopte Senya met school en het vrijwilligerswerk is voor haar vooral een manier om erachter te komen welk carrièrepad ze wil bewandelen. "Hier ben ik veel bezig met organiseren, daar wil ik waarschijnlijk iets mee doen in mijn studie, maar dat wist ik nog niet helemaal zeker. En nu kan ik ook inzicht krijgen of het iets voor mij is."

Politieke ambities

De zestienjarige vwo-scholier Renske Bakker uit Grootebroek startte ook om die reden met vrijwilligerswerk. Ze heeft interesse voor politiek en denkt aan een studie planologie of Europees recht. Via het vrijwilligerspunt sloot ze zich aan bij het jongerenpanel van de SED gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland).

Op die manier laat ze haar stem horen in de lokale politiek. "Ik heb me opgegeven puur omdat ik het leuk vind. En omdat ik heel benieuwd ben wat er gebeurt als ik bij de gemeente of in de politiek zou gaan werken", vertelt ze. Zo houdt ze zich bezig met jongerenwerk en woningaanbod binnen de gemeenten. "Ik merk dat ik het heel leuk vind om met iedereen te kunnen overleggen en dat ik ergens mijn mening over mag geven."

