Het regent klachten over woekerend Alkmaars groen, aantal al bijna verdubbeld

In de eerste helft van 2023 zijn er in Alkmaar al net zoveel klachten over slecht onderhouden gemeentelijk groen als heel vorig jaar. Toen kwamen er 217 meldingen binnen over hoog gras en onkruid. Nu staat de teller al op 210. De meeste komen uit de Schermer. De gemeente komt met deze cijfers na politieke vragen, nadat inwoners van Grootschermer bij NH hun beklag deden.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Onkruid in de straten, bomen die nodig een snoeibeurt nodig hebben en gras dat boven de zerken op de begraafplaats uitsteekt. Volgens inwoners van Grootschermer verpaupert hun dorp, omdat het groen slecht en niet tijdig wordt onderhouden door de gemeente, vertelden ze vorige maand aan NH. "Op het kerkhof wil je niet dood gevonden worden", omschreef Ko Failé de situatie in zijn dorp. "Omdat de gemeente niet thuis gaf, besloten we het zelf maar te gaan doen." Een keer in de week staat een groepje dorpelingen te schoffelen. "Maar dat is natuurlijk niet onze taak. We betalen genoeg belasting."

De situatie en klachten uit Grootschermer zijn niet opzichzelfstaand. Ook in Stompetoren is het verloederde groen inwoners een doorn in het oog, laten zij weten via de Facebook-pagina van het dorp. Ook politieke partij OPA ontving steeds meer klachten en vroeg het gemeentebestuur om opheldering. Uit de antwoorden van de gemeente blijkt dat er de eerste helft van dit jaar al 210 meldingen en zijn geregistreerd, waarvan de meeste uit de Schermer komen: 49 stuks. Gevolgd door de wijk De Mare (36), Graft-De Rijp (29) en Oudorp (24). Meeste klachten uit buitengebied "Het bevestigt het gevoel dat we al hadden na alle klachten die we hoorden", stelt OPA-raadslid Ruud van Lier. "In een half jaar tijd bijna evenveel. Er lijkt dus toch wel iets aan de hand, zeker in de buitengebieden waar verhoudingsgewijs minder mensen wonen maar waar de meeste klachten vandaan komen." De gemeente geeft verder aan dat de melder binnen tien werkdagen antwoord mag verwachten, wat betekent dat de benodigde werkzaamheden zijn ingepland. Elk stuk groen is volgens de gemeente in kaart gebracht en gecategoriseerd, en is te zien wat er voor welk stuk aan maaibeleid en onderhoudsvorm is bepaald. "Een kruising en op plekken waar het zicht vrij moet zijn, wordt korter en vaker gemaaid dan in overige bermen." Voor begraafplaatsen, bij kunstwerken en erfgoed geldt een specifieke 'maai-intensiteit'.

"De uitvoering van biodiversiteitsbeleid moet wel in balans blijven." Ruud van Lier - raadslid

Bij de inwoners van Grootschermer leeft ook het idee dat sinds de fusie in 2015 met Alkmaar er minder en slechter onderhoud uitgevoerd wordt dan toen Schermer en Graft-De Rijp nog zelfstandige gemeenten waren. Dit ontkent de gemeente. Anders maaien voor biodiversiteit "Voor de hele gemeente wordt de (zogenoemde) beeldkwaliteit op een gelijke manier gemeten", stelt de gemeente in haar antwoorden. Ook geeft zij aan dat sinds 2019 het 'behandelplan' van veel stukken groen is veranderd voor een betere biodiversiteit. Simpel gezegd: op sommige plekken staan andere grassen en planten, die anders onderhouden worden als voorheen. "Dit kan ervaren worden als mínder onderhoud." "We hebben nu vervolgvragen gesteld", reageert Van Lier verder. "We willen bijvoorbeeld weten of er ook minder geld is uitgetrokken voor maaibeleid. We hebben een prachtig biodiversiteitsbeleid, daar zijn we als OPA ook trots op. Dat beleid is redelijk nieuw, maar de uitvoering moet wel in balans blijven." OPA gaat bij de eerstvolgende commissievergadering Ruimte, na het reces, het onderwerp opnieuw ter sprake brengen.