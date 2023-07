Inwoners boos over 'verpaupering' Grootschermer: "Doen het nu maar zelf"

De gemeente erkent dat het bijhouden van het gemeentelijk groen niet een taak is van de inwoners. "En op iedere plek in de gemeente wordt evenveel aandacht besteed aan het groen. Dit geldt dus ook voor Grootschermer", laat een woordvoerder weten.

Volgens de dorpsbewoners lijkt het onderhoud minder te zijn sinds Grootschermer bij Alkmaar hoort. In 2015 fuseerde de gemeente Schermer met haar grote buur. "Gras wordt nu nog maar vier keer per jaar gemaaid, voorheen was dat eens in de twee weken", weet Ko. "Dan kan je wel nagaan wat voor bende het wordt."

"Maar dat is natuurlijk niet onze taak. We betalen genoeg belasting", stelt Ko, die hulp krijgt van meerdere dorpsgenoten. Inmiddels zijn ze drie weken bezig en steken een keer per week de handen uit de mouwen. "Het kerkhof moet er gewoon knap bijliggen", vindt Janita Warringa, terwijl ze het onkruid uit het grindpad haalt.

Dat vindt inwoner Ko Failé. Hij kan niet langer aanzien hoe zijn dorp verloederd. Een oproep in de dorps-app zorgde voor veel bijval in zijn zorgen over het achterstallig onderhoud van het gemeentelijk groen. "Omdat de gemeente niet thuis gaf, besloten we het zelf maar te gaan doen. Te beginnen bij het kerkhof."

De gemeente stelt verder in haar reactie aan NH "dat bij het groenbeleid de beeldkwaliteit bepalend is voor hoe vaak er ergens gemaaid wordt of ander groenonderhoud plaatsvindt. Voor ieder stukje groen in Alkmaar is de beeldkwaliteit apart bepaald."

"Op hondenlosloopveldjes en in speeltuinen wordt bijvoorbeeld intensief gemaaid en wordt het gras dus kort gehouden, terwijl er in bermen slechts een tot twee keer per jaar gemaaid wordt om zo de biodiversiteit te stimuleren."

Situatie kerkhof

"Dat het kerkhof in Grootschermer erbij staat zoals nu komt vooral door de tijd van het jaar en de weersomstandigheden. Het groen groeit nu erg snel, ook op de begraafplaatsen. Dat vergt veel onderhoud", aldus de gemeente.

"We waarderen het enorm dat inwoners zo betrokken zijn. Het gaat inderdaad om gemeentelijk groen, dus zij hoeven niet zelf onderhoud te plegen. Als inwoners meldingen over groenonderhoud hebben, kunnen zij dat doorgeven aan Stadswerk072."