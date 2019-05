Vrouwen hebben nu knikkerrecht in Grootschermer: "Eindelijk mogen we ook eens meedoen"

GROOTSCHERMER - Al sinds jaar en dag staat Grootschermer bekend als knikkerdorp. De traditie wil dat alleen mannen die geboren zijn in het dorp de sport mogen beoefenen. Maar daar moest verandering in komen, vonden Dirk Plugboer en zijn vrouw Moop Klinkhamer. Het stel is een eigen club begonnen waarbij iedereen welkom is. "Je moet er eerst wel even inkomen maar het is ontzettend leuk."

Het knikkeren in Grootschermer gaat al vier eeuwen terug. Toen werd er nog geknikkerd op tuinpaden. En het ging ook echt om de knikkers. Want er was geld mee te verdienen. "De mannen gingen na de zondagse kerkdienst naar de knikkerbaan. Het doel is om stuivers om te knikkeren. Als je de knikker van je tegenstander raakt is die af en krijg je zijn gewonnen stuivers", vertelt Dirk Plugboer, president van De Vrolijke Stuiter.

Achterhaald

Plugboer is de club begonnen omdat hij bij de knikkerclub van het dorp, niet welkom was. "Ik kom oorspronkelijk niet uit het dorp. Dan mag je niet meedoen. Ze vergeten alleen wel dat door deze regels de sport uitsterft omdat de mensen opraken." Ook dames zijn, volgens de traditie, niet welkom bij de club. Erg achterhaald volgens Moop Klinkhamer. "Dat kan natuurlijk niet meer in deze tijd. We willen hiermee ook het knikkeren weer op de kaart zetten."

Knikkerrecht

En met succes want de Vrolijke Stuiter telt al ruim veertig leden waaronder veel dames. De eerste wedstrijd wordt compleet in klederdracht afgewerkt. "Ik vind het geweldig dat we nu knikkerrecht hebben. Ik moet al jaren vanaf een bankje toekijken hoe mijn man knikkert en nu mogen we eindelijk zelf eens meedoen", vertelt een van deelneemsters enthousiast. "De dames krijgen het al snel onder de knie", vertelt Plugboer.

En dat de dames niet onder doen voor de heren blijkt al snel. Want Coralien Reitsma wint het eerste potje. In haar hand ligt een flinke berg stuivers. "Dit voel wel leuk. Wie had dat gedacht? Ik ben wel fanatiek, maar je moet ook wel een beetje geluk hebben. Het is een leuk spelletje."