In Vogelvlucht: het eeuwenoude lintdorpje Grootschermer

GROOTSCHERMER - Het lintdorp Grootschermer ontstond al in de 13e eeuw langs het water de Schermer: tijd om er eens vanaf boven naar te kijken in een nieuwe In Vogelvlucht.

De Schermer was een meer dat in de 17e eeuw is drooggemaakt. De eilandspolder is nu een beschermd natuurgebied dat bestaat uit honderden eilandjes.

Inmiddels zijn er ook andere dingen kenmerkend voor het dorp; de beeldentuin en het museum van kunstenaar Nic Jonk.

