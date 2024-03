Waterschap onderzoekt herkomst van giftig dinoterb in Noord-Hollandse wateren

Dinoterb, dat als onkruidbestrijder op de markt kwam, is al sinds 1998 verboden in de Europese Unie. Het middel tast niet alleen de waterkwaliteit en het ecologisch evenwicht aan, maar is bovendien ook kankerverwekkend.

Uit recente metingen van Milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) blijkt dat het gif op meerdere plekken in Noord-Holland aanwezig is. Eerst alleen in de West-Friese polder De Drieban bij Venhuizen, later bleek ook dat het Natura 2000-gebied Zwanenwater bij Callantsoog, het water bij de Westelijke Randweg in Beverwijk en de Westerduinweg in Petten zijn vervuild met gif. Aan de kust zit zoveel dinoterb in het water dat de veiligheidsnorm tot wel vijf keer is overtroffen.

"Wat ik het meest stuitend vond", zei Jantine Leeflang van MOB eerder tegen NH, "is dat het gif ook in het Zwanenwater zit. Dat gebied ligt een meter hoger dan omliggend gebied, dus water kan daar niet naartoe stromen. De dinoterb moet via de lucht in dat gebied terecht zijn gekomen. En dat betekent dat mensen die daar recreëren en wonen, ook zijn blootgesteld aan het gif. Het middel is kankerverwekkend, dus het is een grote bedreiging voor de volksgezondheid."

MOB eist actie

Naar aanleiding van de metingen eiste MOB actie van het hoogheemraadschap, die verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit in dat gebied. Aan die eis wordt nu gehoor gegeven.

De milieugroep vermoedt dat het middel nog illegaal gebruikt wordt in de bloembollenteelt. Volgens de telers zelf slaat dat nergens op. Het waterschap bevestigt de aanwezigheid van de giftige stof, maar zegt nog geen concrete aanwijzingen te hebben over de herkomst ervan.