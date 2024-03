De 'schrik van Laren' veroordeeld tot acht maanden cel

Het is niet de eerste keer dat de Hilversummer Sylvester S. voor de rechter staat. Al vanaf 2016, toen hij uit zijn huurwoning in Laren is gezet, komt hij regelmatig in contact met justitie. Insluipingen bij bedrijven, meerdere diefstallen van onder andere telefoons, beamers en een auto, hebben hem al meerdere straffen bezorgd. Toch bleef S. na meerdere keren de cel in te zijn gegaan, en na zelfs een verplichte opname, doorgaan met criminele dingen.

De nieuwe buurman

Inmiddels is S. met een strafblad van 25 kantjes een bekende draaideurcrimineel in 't Gooi. In november nog heeft de politierechter S. bij verstek tot vijf maanden cel veroordeeld, wegens een zevental oplichtingen in Bussum.