De 'schrik van Laren' opnieuw opgepakt, verdacht van tientallen oplichtingen

De 36-jarige Sylvester S., die bekend staat als ‘de schrik van Laren’, is op 21 november opgepakt, liet de politie gisteren weten in een politiebericht. De man wordt verdacht van tientallen oplichtingen. Voornamelijk in de periode september tot november 2023 was de man erg actief en wist hij meerdere kwetsbare burgers, waaronder een 90-jarig slachtoffer, van hun geld te beroven.

Door zijn vlotte babbel geloofden slachtoffers op leeftijd zijn verhaal, en keer op keer ging hij er vandoor met het geld van de ander. De beruchte draaideurcrimineel dankt zijn bijnaam aan het veroorzaken van een lange reeks bedreigingen en diefstallen in zijn voormalige woonplaats Laren. Maar ook is hij al jarenlang actief in Huizen, Hilversum en Bussum. In Bussum kreeg hij zelfs bovenop zijn bijnaam nóg een bijnaam: de 'plaaggeest van Bussum'.

Streekcrimineel

Momenteel heeft de veelvoudige oplichter geen vaste woon- of verblijfplaats maar zegt hij te 'logeren bij zijn lieve moeder in Hilversum', liet hij weten aan de Gooi- en Eemlander.

De politie laat weten dat ze 'dankzij de goede samenwerking tussen burgers, rechercheurs en agenten op straat', de man snel konden vinden. Dinsdag aan het eind van de middag is hij op straat aangehouden. Inmiddels is de verdachte gehoord en in verzekering gesteld door de rechter-commissaris, dit betekent dat de man momenteel nog vastzit.