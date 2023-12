De 'Schrik van Laren', het verhaal van dé Gooise draaideurcrimineel

Sylvester S. is al jarenlang actief in het Gooi en is bekend onder meerdere bijnamen, waaronder de 'Schrik van Laren'. Sinds 2016 licht hij meerdere bewoners op door middel van zijn inmiddels welbekende babbeltrucs, en heeft hierdoor al vele taakstraffen uitgevoerd en celstraffen uitgezeten. NH dook in het turbulente leven van S., aan de hand van rechtbankdocumenten, politieberichten en verhalen uit de pers.

Inmiddels is hij een bekende bij justitie, maar daarvoor was de 36-jarige Sylvester Michael S. al berucht in zijn toenmalige woonplaats Laren. In nachtclubs en cafés hing een foto van de man, om zo men voor hem te waarschuwen. Hij zou 'ernstig verward' zijn en zijn buren in de woonwijk Gooiergracht zagen hem als een 'tikkende tijdbom', die uit het niets agressief werd.

Tot diep in de nacht zorgde hij voor overlast en wie er wat van zei, kon rekenen op een agressieve reactie. Dat gold net zo goed voor gealarmeerde agenten. In totaal rukte de politie 94 keer voor hem uit. Uiteindelijk is hij in 2016 uit zijn huurwoning in Laren gezet en verblijft sindsdien bij zijn moeder in Hilversum.

Handen wassen

In oktober 2016 wordt er aangifte tegen hem gedaan wanneer hij in de Hilversumse Ponyclub door bezoekers erop wordt betrapt met een theedoek in zijn hand achter de kassa te staan. Volgens getuigen rommelt hij aan de lade, maar wanneer hij hierop wordt aangesproken maakt hij zich uit de voeten. Hij zou 'alleen zijn handen gewassen hebben'.

Even later is het wéér mis: een dag na pakjesavond wordt S. opgepakt door de politie op verdenking van insluipingen bij bedrijven en instellingen in Hilversum en Laren. Hij wordt meerdere keren beschuldigd van diefstal; zoals het stelen van een telefoon en een camera bij facilitair bedrijf NEP.