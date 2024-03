Leefde er in Den Helder stiekem een wasbeerhond? Zeldzaam dier dood gevonden

Het doel: het aantal wasbeerhonden terugdringen naar nul. Een woordvoerder van de provincie liet destijds weten dat dat nodig is omdat het wilde beest een negatief effect kan hebben op allerlei soorten dieren. "De wasbeerhond is een alleseter. Het beest eet van alles, ook eieren en kuikens. Daarnaast dragen de dieren soms ook parasieten die kunnen worden overgedragen op mens en vee."

Dier opzetten

De wasbeerhond die in Den Helder is gevonden, is overgebracht naar De Helderse Vallei. Medewerker Marcel Wijnalda ving het beestje op en heeft het direct in de vriezer gelegd. "We zijn eigenlijk sinds kort gestopt met dode dieren aannemen, maar dit was wel een heel bijzonder geval en ook een zeldzaam dier. Daarom kan het zijn dat we hem wel op gaan zetten, maar daar gaan we het nog over hebben."

Dat de wasbeerhond in Den Helder terecht is gekomen, is volgens Marcel erg bijzonder. "Ik heb nog even gecheckt, maar de dichtstbijzijnde plek was Den Oever, vorig jaar. Die was dood gevonden", vertelt hij.