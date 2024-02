Provincie gaat ondanks kritiek door met plannen om wasbeerhonden af te schieten

In Noord-Holland mocht je al op de wasbeerhonden jagen in de gebieden waar het dier was gespot: Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en het Naardermeer. In het nieuwe plan stond dat ze ook op andere plekken in de provincie afgeschoten mogen worden.

Daarmee lijkt het voor de wasbeerhonden in Noord-Holland einde verhaal. In antwoorden op de vragen van de PvdD laat de provincie weten dat op andere plekken in Nederland ook op het dier gejaagd mag worden.

'Invasieve exoot'

Omdat het om een 'invasieve exoot' gaat, zou het beest volgens de provincie schade kunnen toebrengen aan de biodiversiteit en volksgezondheid, wegens parasitaire ziektes. De Partij voor de Dieren vroeg hier verduidelijking over en boswachter Arjen Postma vertelde eerder aan NH dat de ecologische schade die het beest zou toebrengen, niet is bewezen.