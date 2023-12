Provincie opent jacht op wasbeerhond, maar schade volgens boswachter niet bewezen

De provincie opent de jacht op wasbeerhonden om het aantal terug te dringen naar nul. Jagen op de exotische dieren was in Noord-Holland nog niet overal toegestaan, maar inmiddels wel. Toch lijkt de keuze van de provincie voorbarig. Boswachter Arjan Postma doelt op onbewezen schade. "Ik vind het echt spierballentaal."

In Noord-Holland mocht je al op de wasbeerhonden jagen in de gebieden waar het dier was gespot: Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en het Naardermeer. De provincie heeft nu besloten dat er door heel Noord-Holland op de exoot gejaagd mag worden. Dat de provincie dit nu laat weten vindt boswachter Arjen Postma zeer overbodig. "Ik vind het echt spierballentaal", laat hij weten. Volgens hem is er geen bewijs dat de dieren echt schade zouden creëren.

In Nederland leven op dit moment een paar honderd exoten. Volgens Arjen is er nog nooit in Nederland een exoot met succes helemaal verdwenen. "Vaak stabiliseert de boel na een tijdje en lijkt het allemaal mee te vallen."

Wasbeer

De wasbeerhond vergelijkt de boswachter met de wasbeer, die ook als exoot in Duitsland en Limburg rondloopt. "De wasberen worden in Duitsland al twintig jaar met man en macht bestreden, maar de soort blijft doorgroeien. Dus ik vraag me af of het totaal willen uitroeien van een soort zin heeft."

Daarnaast is er vaker onderzoek gedaan naar de effecten van de wasbeer. "Ecologische schade die het beest zou toebrengen is niet bewezen", zegt de boswachter. Wel staan beide dieren op de Unielijst invasieve exoten van de Europese Unie, wat betekent dat er een Europees verbod geldt op bezit, handel, kweek, transport en import van de dieren. Dit omdat ze mogelijk overdraagbare ziektes bij zich kunnen dragen.

Onvindbaar

De dieren zijn nu drie keer gespot in onze provincie. Een daarvan is dood aangetroffen. "Dode dieren kunnen vaker op een gekke plek worden gevonden en kunnen ook gewoon achtergelaten worden vanuit het buitenland", laat Arjen weten. Voor hem is het dus niet vanzelfsprekend om meteen over een 'invasie' te praten, laat staan of deze beesten vaker gespot gaan worden.

Het is sowieso volgens de boswachter heel lastig om ze te vinden, ook voor de jagers. "Bij het schieten van een vos zit een jager al gauw aan de honderd uur", legt hij uit. "Een wasbeerhond is heel schuw en bang voor mensen. Daar gaat heel veel tijd in zitten, wil je die schieten."

Angst

Een woordvoerder van de provincie laat weten dat de wasbeerhond een negatief effect kan hebben op allerlei soorten dieren. "De wasbeerhond is een alleseter. Het beest eet van alles, ook eieren en kuikens. Daarnaast dragen de dieren soms ook parasieten, die kunnen worden overgedragen op mens en vee."

De boswachter vraagt zich af of de schade groter is dan de angst die de provincie heeft voor het dier. "De provincie mag deze keuze maken, maar het lijkt een keuze gebaseerd op angst."

De provincie benadrukt dat zij zich baseert op de Europese wetgeving, waarin staat dat een exoot schade kan opleveren voor biodiversiteit en de volksgezondheid. "Uit diezelfde wetgeving volgt onze provinciale verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om de verspreiding van de populatie daarom zoveel mogelijk in te perken."

Tot slot laat Arjen weten dat het beest niet gevaarlijk is voor mensen. "Het dier zit laag bij de grond en zijn banger voor ons dan wij voor hen."