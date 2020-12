Nieuwe exoot op komst, duizenden gele bieslelies in Blaricum

BLARICUM - Niet tien of twintig, maar duizenden gele bieslelies groeien er inmiddels bij het Blaricummerstrand aan het Gooimeer. Deze Amerikaanse exoot verdringt daar op het schrale grasland orchideeën, moeraskartelblad en parnassia; inheemse planten waarvoor veel moeite wordt gedaan om ze in stand te houden. In Zeeland wordt de plant inmiddels bestreden. Ook in Noord-Holland zal Staatsbosbeheer waarschijnlijk tot actie over gaan.

Er zouden er maar een paar staan, een stuk of twintig, dertig, dacht Arnout Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer. "Er is gemaaid, dus er is best kans dat we er niet één meer kunnen vinden", dacht hij. "En het duurde inderdaad even voordat we de eerste bieslelie tegenkwamen. In eerste instantie zagen we vooral veel moeraszegge, een plant die ook rietachtig blad heeft, groen met een wat blauwige glans. "Dit is geen bieslelie, de stengels zijn driehoekig, dus zegge."

We gingen op pad omdat Staatsbosbeheer een onderzoekje had gepubliceerd waaruit bleek dat de van oorsprong Amerikaanse gele bieslelie inmiddels in alle provincies van Nederland groeit. Met name in Zeeland is een plek, bij de Grevelingendam, waar de plant een heel gebied overheerst en waar hij binnenkort bestreden gaat worden."

Smalle groeiwijze

"Sisyrinchium californium heet de gele bieslelie officieel, wat zijn herkomst verraadt: grassige veldjes achter de kust van Californië. Via tuincentra is de plant in Nederland terecht gekomen en zo verwilderd geraakt. Het is een kleine lis die in land van herkomst ook in een paarse variant voorkomt."

