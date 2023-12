Waarschuwing voor agressieve zeehondenpups op Texel: "Zodra ze je zien, ben je al te laat"

Op het strand van Texel zijn pasgeboren grijze zeehonden gespot. Ecomare laat weten dat ze meldingen ontvangen van wandelaars die de wollige pups zien. Het opvangcentrum roept de strandgasten op om niet te dicht bij de dieren te komen, want de pups kunnen flink bijten als ze zich bedreigd voelen. "Houd zeker 30 meter afstand."

In Nederland is december het geboorteseizoen voor de grijze zeehond. De dieren zijn te herkennen aan hun pluizige witte vacht, die ze na een paar weken verliezen. "Na de geboorte blijft de pup een aantal weken op een zandbank, maar door de storm en het hoge water zijn die zandbanken te nat", vertelt dierverzorger Hilde Smit. "Daardoor gaan ze naar een drogere plek op het strand, waardoor de kans op contact met mensen groter is."

De lange haren van de pups zijn een belemmering bij het zwemmen. Om zelf vis te vangen, moeten ze die vacht kwijtraken. De pup blijft tot die tijd op het droge zonder te eten. Zodra hij is verhaard heeft hij flink honger, wat hem aanzet tot jagen.

Agressie richting mensen

De eerste melding van Ecomare was van wandelaars die zeiden dat ze werden aangevallen door een zeehond. Volgens dierverzorger Jarco Havermans weet je dan al dat ze te dichtbij waren. "Grijze zeehonden kunnen behoorlijk agressief zijn als ze zich bedreigd voelen." Dat geldt ook voor deze pup, die reageerde toen wandelaars naar hem toe waren gegaan. "Voor je eigen veiligheid en voor het welzijn van de zeehonden vragen wij iedereen om ruim afstand te houden. Als je een verrekijker-afstand aanhoudt, zit je goed."

Zijn collega Hilde vult aan: "Als ze je zien, sta je eigenlijk al te dichtbij en verstoor je ze." Niet alleen mensen lopen risico, ook hun eventuele trouwe viervoeter kan een aanvaring krijgen die mogelijk verkeerd kan aflopen. "Honden zien zeehonden eerder dan mensen. Als ze nieuwsgierig zijn of willen spelen, zal een grijze zeehond bijten. Ook de pups, want die hebben een instinct waardoor ze weten dat ze grote zoogdieren worden."

Nog niet alle pups op het Texelse strand zijn al verlaten door hun moeder. Een van de dierverzorgers zag onlangs nog hoe een pup op het strand werd gezoogd door de moeder. Ze maakte er de onderstaande video van.

