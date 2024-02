Amsterdam aA nl Wasbeerhond gevonden in Amsterdamse Flevopark: "Wat doet hij hier in de stad?"

Is het een verdwaald individu of zijn er meer van? Dat is een vraag die bij ecoloog Atze van der Goot leeft na de vondst van een overleden wasbeerhond in het Flevopark in Amsterdam-Oost.

De wasbeerhond werd begin deze week gevonden. "Ik vond het best wel een groot exemplaar", vertelt de ecoloog. "Hij was misschien een kilo of vijf. Op individueel niveau van dat beest zelf denk ik, waar komt hij vandaan, wat doet hij hier in de stad? Dat vind ik cool."

Snapshot Video 201330 (00:09) AT5

Het Flevopark AT5

Het Flevopark AT5

De hondachtige roofdieren komen oorspronkelijk uit Oost-Azië en werden later in Rusland gehouden. Daarna kwamen sommige wasbeerhonden Europa binnen. Er waren wel wat aanwijzingen voor de aanwezigheid van wasbeerhonden. Zo is er een wasbeerhond doodgereden op de A1 bij Diemen en deed een hondeneigenaar een melding van een conflict tussen haar hond en een dier die later als een mogelijke wasbeerhond werd gezien.

"Ze zien slecht, dus zullen misschien overvallen worden, maar zullen altijd het hazenpad kiezen" Atze van der Goot, ecoloog

Toch hoeven Amsterdammers volgens Van der Goot niet bang te zijn voor de wasbeerhonden, die vooral 's nachts actief zijn. "Ze zijn echt schuw van nature. Mensen vermijden ze. En ook honden vermijden ze. Ze zien slecht. Dus het kan zijn dat als ze een keer worden overvallen door een mens of een hond, maar ze zullen altijd het hazenpad kiezen." Hoe de wasbeerhond is overleden is niet duidelijk. Er worden nu extra wildcamera's opgehangen om te zien of er meer wasbeerhonden rondlopen. Ook wordt onderzocht of hun aanwezigheid gevolgen heeft voor bijvoorbeeld weidevogels, maar daar lijkt het nog niet op.