Langedijkers in spanning: verdachte van doodrijden Jesse (20) morgen voor rechter

De 28-jarige Danny V. blijkt bestuurder van het voertuig. Hij wordt later door de politie thuis aangehouden. Dat is op haast een steenworpafstand van waar hij het groepje raakte.

Later zal naar buiten komen dat hij die middag in dezelfde dorpskroeg was en beschonken achter het stuur stapte. Justitie verwijt hem bovendien veel harder te hebben gereden dan daar is toegestaan.

Vooral Jesse is er ernstig aan toe. Halsoverkop gaan vader John, moeder Mariëlle en de dan 16-jarige Roos naar het ziekenhuis in Alkmaar. Daar worden ze in een aparte kamer dan de andere ouders gezet.

Nog een week leven ze tussen hoop en vrees. Op 18 december overlijdt Jesse. Dan pas twintig jaar.

Dappere dochter

"Als ik in de keuken stond, kwam hij weleens achter me staan en zei dan: even de bocht erom hoor mam", vertelde moeder Mariëlle eerder al over de knuffels van haar zoon die ze moet missen. Jesse was een grapjas, een luisterend oor, heel sociaal, schrijven zijn vrienden hem.

Het gemis is onverminderd groot, zegt John nu, staand in de tuin tussen de snoeimachines. "Hoe we als gezin leefden, bestaat niet meer."

In het verdriet zijn ze elkaar gelukkig nooit kwijtgeraakt. "We praten veel, continue eigenlijk. Maar laten elkaar ook los. We rouwen anders. Mariëlle heeft meer tranen op een dag bijvoorbeeld. Maar we houden alles bespreekbaar. Dat is misschien wel onze redding geweest."