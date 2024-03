Bieb in Badhoevedorp op zaterdag weer open dankzij beschermers tegen jeugdterreur

Sinds begin dit jaar was de bieb in het weekend gesloten. "Dat is het veiligste voor ons", vertelde medewerkster Marcella van Cpunt Bibliotheek in Badhoevedorp eerder. Zij en haar collega's werden geïntimideerd door groepjes jongeren, die hen uitscholden voor 'kankerhoer', de doorgang blokkeerden en hen achtervolgden naar de auto.

Zij en haar collega's stonden op zaterdag altijd alleen, omdat er niet genoeg geld was voor en tweede zaterdagmedewerker. Het gevoel van onveiligheid werd versterkt, doordat in het hele gebouw op zaterdag alleen de kunstgalerie open was en de eerste verdieping - waar de bibliotheek zich bevindt - moeilijk te zien is wie er binnenkomt.

Weer open

Dankzij drie enthousiaste inwoners in Badhoevedorp, gaat de bieb vanaf aankomend weekend op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur weer open, vertelt Petra Zwetsloot, coördinator Maatvast Haarlemmermeer. "Dan kunnen alle fulltime-werkende ouders weer met hun kinderen langskomen."