Badhoevedorpse bieb niet meer open op zaterdag: "Medewerkers vaak lastiggevallen"

De bibliotheek in Badhoevedorp gaat in het nieuwe jaar niet meer open op zaterdag, omdat de medewerkers zich er niet meer veilig voelen. Deze zaterdagsluiting wordt door inwoners niet als oplossing gezien en dus doen ze een oproep: "Als het onveilig is, moet de gemeente daar iets mee."

De gemeente bevestigt het verhaal van Marcella: "De medewerkers voelen zich onveilig en willen daar niet meer alleen aanwezig zijn. De bibliotheekmedewerker is alleen in het gebouw en heeft geen zicht op wie er binnenkomt en misschien ook achterblijft."

Het grootste probleem is dat er op zaterdag in het hele gebouw maar één medewerker is en dat is die van de bibliotheek. Het dorpshuis, de peuterspeelzaal en de galerie zijn in het weekend namelijk dicht.

Vanaf 1 januari zijn deze zaterdagse bezoekjes aan de bibliotheek in Badhoevedorp niet meer mogelijk. "Dat is het veiligste voor ons", vertelt medewerkster Marcella van Cpunt Bibliotheek in Badhoevedorp. "We zijn al vaak lastigvallen." Wat er precies is gebeurd, houdt ze liever voor zich.

Bob Erb is gepensioneerd en komt bijna elke dag naar de bibliotheek om de krant te lezen en er andere mensen te ontmoeten. "Ik kan me het wel voorstellen: als in een groot pand niemand verder aanwezig is, zou ik me ook niet prettig voelen." Toch vindt hij het belangrijk dat er een andere oplossing komt, met name voor de mensen die nog wel fulltime moeten werken.

Fulltime baan

Dit geldt ook voor Babette van Zanten-Vos. Zij gaat vaak op zaterdag met haar gezin naar de bibliotheek. Andere dagen zijn door haar fulltime baan niet haalbaar. Haar twee- en vierjarige kind snuffelen daar met plezier rond en kiezen zelf boekjes uit om mee naar huis te nemen. "Ik vind het belangrijk dat ze goed leren lezen en dat ze het ook leuk vinden", vertelt ze.

Als oplossing noemt ze het aanschaffen van een bel met camera, zodat de medewerker ziet wie er naar binnenkomt. Ook oppert ze om op zaterdag meer sociale activiteiten te laten organiseren in het dorpshuis en in de bibliotheek zelf. Dat zijn twee vliegen in één klap: "Er wordt weinig georganiseerd, terwijl er veel behoefte aan is."

Bob stelt voor om de bibliotheek - die zich nu op de eerste etage bevindt - naar beneden te verhuizen en de rest van het pand af te sluiten. "Dan moet de gemeente, Maatvast en de bibliotheek meewerken. Daar zijn wel kosten aan verbonden, maar dat moet de gemeente maar ophikken. Dan maken ze maar geen mooie kerstversiering in Hoofddorp."

In de steek gelaten

Babette herkent wat Bob zegt: "Voor veel mensen voelt het dat alles gericht is op Hoofddorp. Ze voelen zich in de steek gelaten, ook nu weer", vertelt ze. Voor veel sociale voorzieningen moeten de inwoners al het dorp uit. "Een bibliotheek hoort gewoon in het dorp."

De bibliotheek is nog in gesprek met het dorpshuis en de gemeente.