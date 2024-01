Bieb in Badhoevedorp zoekt vrijwilligers om medewerkers te beschermen tegen jeugdterreur

De bibliotheek in Badhoevedorp zoekt vrijwilligers die op zaterdagen een oogje in het zeil willen houden. Een olifantenhuid is een pré, want vanwege pesterijen en intimidaties wil geen enkele vaste medewerker nog op zaterdag werken. Als er vrijwilligers zijn die deze taak op zich willen nemen, gaat de bieb op zaterdag weer open.

De Badhoevedorpse boekenuitleen zit op de eerste verdieping van het dorpshuis aan de Snelliuslaan. Tot eind vorig jaar was de bieb zes dagen per week geopend, maar sinds deze maand blijven de deuren - tot teleurstelling van vooral tweeverdienende gezinnen met kinderen - in het weekend gesloten.

Intimidaties

Ze halen de stekkers van pc’s en printers uit de wandcontactdozen, schelden medewerkers uit voor onder meer ‘kankerhoer’, blokkeren de doorgang of achtervolgen ze naar de auto, vertelt Lara Bleijerveld, manager publieke dienstverlening bij Cpunt. "Ze kwamen altijd in groepjes.”

Deel van het probleem is dat er op zaterdag geen andere activiteiten in het dorpshuis op de agenda staan, vertelt Bleijerveld. Omdat op zaterdag alleen de bieb open was, was de biebmedewerker de enige aanwezige in het pand. "Onze medewerkers zagen er echt tegenop om daar te gaan werken", aldus Bleijerveld. "Het was te onveilig om daar alleen te staan."

Omdat de bieb geen geld heeft om een tweede medewerker in te huren, proberen Maatvast en Cpunt nu vrijwilligers te werven om een oogje in het zeil te houden. En misschien kunnen ze voor wat meer leven in de brouwerij zorgen door in het dorpshuis meer te organiseren. Als vrijwilligers zich melden, gaat de bieb op zaterdag weer open, aldus Bleijerveld.

Gemeenschapsgevoel

"Het is een win-winsituatie", benadrukt Bleijerveld. "De bibliotheek kan dan weer open en er komen meer activiteiten die het gemeenschapsgevoel in het dorp bevorderen. Wie weet is er iemand die een klaverjas-, brei- of leesclub wil organiseren of bijvoorbeeld een koffieochtend wil doen."