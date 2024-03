'Badhoevedorpse ouders nemen misdragingen van hun kinderen niet serieus genoeg'

Badhoevedorpse ouders moeten het wangedrag van hun kinderen serieuzer nemen. Dat zeggen de gemeente Haarlemmermeer en welzijnsorganisatie Meerwaarde naar aanleiding van vragen van NH over jongerenoverlast in onder andere de bibliotheek van Badhoevedorp. "Mijn kind doet zoiets niet", stellen sommige ouders ten onrechte.

In de laatste twee maanden ontving de politie in Badhoevedorp elf meldingen van overlast door jongeren. Ze scholden anderen uit vanaf hun fatbikes of scooters, staken vuurwerk af, maakten herrie en stichtten een brand op het Badkuipterrein. Het gaat niet om steeds dezelfde jongeren, zegt de gemeentewoordvoerder.

Overlast leidde begin dit jaar ook tot de sluiting van de bibliotheek in Badhoevedorp. Een medewerker werd uitscholden voor 'kankerhoer', de doorgang werd voor haar geblokkeerd en ze werd achtervolgd naar haar auto. "Sluiten is nu het meest veilig voor ons", vertelde medewerker Marcella van Cpunt aan NH.

Grote rol voor ouders

Volgens welzijnsorganisatie Meerwaarde moeten de ouders van de jongeren een belangrijke rol op zich nemen om de overlast tegen te gaan. "Zij zijn ook verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, maar weten vaak niet waar en met wie ze uithangen", zegt een woordvoerder.

Straatcoaches, politieagenten en jongerenwerkers hebben goed contact met de jongeren en spreken hen desgewenst aan op hun gedrag, vult een woordvoerder van de gemeente aan. Pas als het echt de spuitgaten uitloopt, gaan ze langs bij hun ouders.

'Kom maar met bewijs'

"Wat dan kenmerkend is voor Badhoevedorp in tegenstelling tot andere kernen is de reactie van sommige ouders: 'mijn kind doet dat niet' of 'kom maar met bewijs' of 'ík betaal wel de boete'", vertelt de woordvoerder van de gemeente. "Er is dus geen interesse in het gedrag van hun kinderen."

Tekst gaat verder onder een bericht op X waarin een politieagent dit probleem al aankaartte.