"Levensgevaarlijk": Helderse Joey M. bekent smokkel van tien vluchtelingen via Noordzee

Tijdens een reguliere patrouillevlucht op 2 december vorig jaar kwam het zeilschip op de radar bij de Kustwacht. Het voer toen op 55 kilometer ten westen van IJmuiden.

Aan boord trof de Kustwacht twee mannen aan: een 29-jarige uit Den Helder en een Nederlander (39) zonder vaste woon- of verblijfplaats. Onder een luik naar de kajuit bleken nog eens tien mensen te zitten, allemaal meerderjarig en van Albanese en Vietnamese afkomst. Het zeiljacht is vermoedelijk vertrokken vanuit de haven van Den Oever.

Vandaag kwam de inmiddels 30-jarige verdachte Joey M. voor het eerst voor tijdens de eerste voorbereidende zitting. Duidelijk werd dat M. heeft bekend dat hij de vluchtelingen, drie uit Albanië en zeven uit Vietnam, naar Engeland wilde vervoeren.

Levensgevaar

M. wordt verdacht van mensensmokkel waarbij levensgevaar te duchten was. "Het gaat om het verplaatsen van vluchtelingen in een bootje dat niet zeewaardig was", aldus de officier van justitie. Het zeilschip zou onder andere overbeladen zijn en er zouden ook niet genoeg zwemvesten aan boord zijn.

Daar was advocaat Johan Mühren het allerminst mee eens. "De boot kon de overkant halen, was technisch in orde en had een beroepsschipper aan boord", stelt hij. De advocaat vraagt daarom nogmaals - de rechter-commissaris heeft dit verzoek eerder afgewezen - om de vluchtelingen te verhoren, om mogelijk uit te kunnen sluiten dat zij in levensgevaar waren. Dat zou voor strafvermindering kunnen zorgen.

Voorlopige vrijlating

Daarnaast hoopt de verdachte de zaak in vrijheid af te kunnen wachten. Zijn advocaat laat weten dat M. bij zijn zieke vader woont om hem te ondersteunen.

Joey M. benadrukt dat ook als hij aan het woord komt: "Ik snap dat ik fout ben geweest en als ik word gestraft zal ik dat ook accepteren en uitzitten. Maar tot die tijd zou ik graag naar buiten willen om mijn vader te kunnen verzorgen en ook de laatste tijd die ik met hem heb te kunnen meemaken."