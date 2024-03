Verkeerschaos verwacht: A7 op schop, deze sluiproutes kan je nemen

De brug is in oktober 2023 per direct afgesloten voor zwaar verkeer nadat bleek dat de steunpunten niet goed waren. RWS is met een ongekende haastklus bezig om hem zo snel mogelijk te versterken. Al het verkeer kan tijdens de werkzaamheden nog maar van één weghelft gebruikmaken. In september moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Provinciale wegen

De N247 tussen Hoorn en Amsterdam is gewoon open, maar vrachtverkeer wordt geadviseerd om om te rijden en via de N246 naar Zaandam te gaan. De provinciale weg N247 gaat dwars door het kleine Broek in Waterland waar dagelijks al flinke files staan. "Het zal hier echt pittig gaan worden", zegt Hansen. Daarom adviseert hij: "Werk thuis, of pak de trein".

Meer weten? Kijk op de link van Rijkswaterstaat.