Goedkopere treinkaartjes moet verkeerschaos A7 tijdens werkzaamheden brug voorkomen

Rijkswaterstaat zet zwaar in op de samenwerking met de NS om automobilisten uit de auto te krijgen tijdens de herstelwerkzaamheden van de brug over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. De brug over het kanaal is beschadigd en gaat van april tot september volgend jaar op de schop. En dat gaat voor flinke fileleed zorgen op de nu al drukke snelweg A7.

Rijkswaterstaat presenteerde afgelopen week aan de Purmerendse politiek het bereikbaarheidsplan A7 voor tijdens de onderhoudsperiode. Het plan is zeker geen wondermiddel. "Het doel is het autoverkeer met 20 tot 25 procent te verminderen. Dat levert 40 minuten minder fileleed op", zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Purmerend. "Niets doen is geen optie. Dan staan automobilisten zeker twee uur in de file. Een heel pakket aan maatregelen moet dat tegengaan."

En daarom wordt er flink ingezet met de NS om automobilisten uit de auto te krijgen. Rijkswaterstaat adviseert: "Reis niet, reis samen of anders. Met de trein is sinds 1 januari een aantrekkelijke optie geworden nu de intercity’s Hoorn-Amsterdam ook in de spits in Purmerend stoppen."

Verder is de afspraak gemaakt dat NS op het traject langere treinen laat stoppen. Bij de stations komen meer fietskluizen. En vaste automobilisten op het traject Amsterdam-Hoorn worden gewezen op de NS-actie voor goedkopere kaartjes tijdens het onderhoud.

Tegengaan van sluipverkeer

Rijkswaterstaat is bedacht op sluipverkeer rondom Purmerend. "Het is vrijwel zeker dat automobilisten alternatieve routes gaan zoeken. Om dat tegen te gaan komen er inrijverboden op een aantal plekken rondom Purmerend en specifieke inrijverboden voor de avond- en ochtendspits."

Om te voorkomen dat Purmerend tot stilstand komt, worden aan de randen van Purmerend doseerinstallaties geplaatst. Verder worden de bedieningstijden van bruggen aangepast en verkeerslichten ingesteld met prioriteit voor de bussen. Voor vrachtverkeer komt een inrijverbod, met uitzondering voor ontheffingshouders. Bedrijventerreinen in Zuidoostbeemster en Purmerend-Noord zijn bereikbaar via Rijksweg en N244.

Of het allemaal helpt, is de vraag. Rijkswaterstaat eindigde zijn presentatie met de woorden: "Het wordt heel zwaar. Er komen lange files. Maar dan is er daarna ook voor 30 jaar een veilige brug."