In vijf maanden langs de kant zag geblesseerde Kaandorp zijn ploeg opbloeien

Kaandorp kwam voor het laatst in actie tegen FC Emmen op 6 oktober. Hij liep toen een liesblessure op en dat herstelde lastig. Vervolgens kreeg hij nog een terugslag. "Nu kan ik weer opbouwen, dus daar ben ik wel weer heel blij mee."

Het contrast is voor Kaandorp ook groot. In de periode dat hij geblesseerd raakte, zat Telstar in de hoek waar de klappen vielen. Nu heeft het elftal zijn draai gevonden. "Je probeert een beetje bij de groep te blijven, maar dat is lastig. Je ziet wel dat in de laatste wedstrijden er meer energie en samenwerking is", zegt Kaandorp, die een herboren Telstar ziet.

Overtoom en Koeman

Waar Kaandorp weer terug is van een blessure, zag Telstar twee spelers uitvallen. Tom Overtoom greep naar zijn hamstring en doelman Ronald Koeman Jr. bleef in de rust achter in de kleedkamer met een polsblessure. "Ik weet nog niet of het dezelfde pols is", zegt trainer Uli Landvreugd over Koeman, die eerder dit seizoen zijn pols had gebroken.

De trainer moest aan de Krommedijk voor het eerst een nederlaag slikken. Na vier wedstrijden ongeslagen te blijven, verloor Telstar met 2-0 op bezoek bij FC Dordrecht. "Een wedstrijd met twee gezichten", zegt Landvreugd, die zijn ploeg in de tweede helft alle schroom van zich af zag gooien. "Er zat zeker iets meer in."