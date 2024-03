Lions vroeg vorige maand faillissement aan. De club werd in een rechtszaak veroordeeld tot een boete van 50.000 euro aan voormalig speler Joao Ramos. De Portugees spande een zaak aan tegen de club, omdat hij vond dat zijn contract onwettelijk was beëindigd. Daar gaf de rechter hem gelijk in.

De Limburgers kwamen in de financiële problemen, waarna de licentiecommissie de licentie introk. Lions is tegen die beslissing in beroep gegaan en heeft gelijk gekregen. Naast Aalsmeer, Volendam en Lions doen Bevo, Hurry-Up en Houten ook mee aan de NL League.