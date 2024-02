Lucas Schneider gaat niet in op aanbieding en verlaat handballers Volendam

"De club voelt als een familie, waar ik me gelijk vanaf de start zeer thuis heb gevoeld. Het was een enerverende ervaring, om in een ander land, op hoog niveau te spelen om de prijzen", laat Schneider weten.

Op dit moment is de handballer geblesseerd, maar hij hoopt snel weer in actie te kunnen komen. "Ik ga alles geven en me zo snel mogelijk weer bij het team voegen om te strijden voor de twee overgebleven titels. Ik wil graag afscheid nemen van iedereen met prijzen. Daar ga ik me volledig voor inzetten", aldus Schneider.

Voor zijn tijd in Volendam speelde hij in Duitsland bij TuS Ferndorf en GWD Minden.