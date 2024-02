Oud-wereldkampioene Debbie Bont aan de slag bij ambitieus Volendam

De handbalvrouwen van Volendam staan vanaf volgend seizoen onder leiding van Debbie Bont. Een opvallende keuze aangezien de 33-jarige Volendamse nog geen ervaring heeft als trainer, wel veroverde ze als speelster zo ongeveer alle prijzen op nationaal en internationaal vlak. "Dit is een enorme kans voor mij en het is uniek dat dit bij Volendam kan."

Bij de handbalclub uit Vissersdorp zijn ze zeer vereerd met het aantrekken van Bont. "Er komt niet elke dag een voormalig wereldkampioen voorbij", laat een tevreden Joost Ooms weten. Volgens de algemeen manager van Volendam past de komst van Bont binnen de visie van de club. "Het is onze wens om toppers die een verleden bij ons hebben op den duur weer naar huis te halen. Debbie heeft de ambitie om carrière te maken als trainer en dan is Volendam een heel logisch punt om te starten."

Voor Debbie Bont is het bijzonder om na jaren weer terug te keren bij de club waar het voor haar allemaal begon. Na haar tijd als speelster van Volendam reisde de oud-international de hele wereld over en afgelopen zomer zette ze een punt achter haar actieve loopbaan. "Dit is mijn club en ik heb altijd de warmte van Volendam gevoeld." Bont volgt daarmee volgend seizoen Zsigmond Makay op. Het contract van de huidige coach wordt niet verlengd.

"Op dit moment is het verschil tussen de mannen en de vrouwen nog te groot, maar we werken er hard aan het te veranderen"

"We willen langzaam kruipen naar de top van de eredivisie", aldus de ambitieuze Bont. En ze beseft dat dit vaak met het financiële plaatje binnen de club te maken. "We beginnen eerst met hard werken en daar liggen denk ik al vaak mogelijkheden. Daarnaast is er een goede organisatie en dan hoop ik dat mensen denken dat het waard is om in ons te investeren."

Ooms deelt de ambitie van Bont en wil eraan toevoegen dat Volendam vooral streeft naar een gelijke behandeling tussen de mannen en de vrouwen. "Op dit moment is daar nog een verschil, maar we werken er hard aan het te veranderen. We vinden dat het huidige verschil kleiner moet zijn."

Risico

Verder is Ooms zich ervan bewust dat het aantrekken van de onervaren Bont ook een risico betekent. Met haar 33 jaar is de oud-international nog vrij jong en Volendam is de eerste club waar ze aan de slag gaat. "Als club hebben we veel ervaring om jonge talentvolle coaches te begeleiden. Dat hebben we in het verleden ook bewezen met bijvoorbeeld Geert Hinskens en dat pakte ook goed uit. We willen de club zijn om jonge ambitieuze mensen een kans te geven en ze te helpen bij de start van hun trainerscarrières."

Dit weekend verloor Volendam de laatste wedstrijd van de competitie op bezoek bij V&L met 31-20. Daardoor eindigt Volendam als nummer tien in de eredivisie. Dat betekent dat de club nog moet strijden tegen degradatie in de play-downs.