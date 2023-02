Na 216 interlands vindt Debbie Bont het mooi geweest bij de handbalsters

"Het was een hele mooie tijd om zolang deel uit te mogen maken van het team en met alle successen die we geboekt hebben", zegt Bont. In 2009 debuteerde de Noord-Hollandse in het Nederlandse team. "Ik ben er trots op dat de populariteit van het handbal in Nederland zo gegroeid is over de jaren.”

Eremetaal

Met Oranje won Bont vele prijzen. Op jonge leeftijd won ze brons op het EK onder 17. In 2015 pakte ze met het Nederlands team zilver op het EK en in 2016 werd daar een zilveren EK-medaille aan toegevoegd.

De absolute succesjaren beleefde ze ook mee met Oranje. Ze won brons op het WK 2017, brons op het EK 2018 en werd wereldkampioen in 2019. Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio was de kwartfinale het eindpunt.

In de 216 interlands die de Volendamse speelde voor Oranje, maakte ze 425 goals.