Handbalster Debbie Bont niet pessimistisch over EK-loting

KOPENHAGEN - Het Nederlands handbalvrouwenteam speelt op het EK tegen Hongarije, Servië en Kroatië. Handbalster Debbie Bont is positief over de EK-loting. "Vooral als je het vergelijkt met andere groepen", vertelt de Volendamse in gesprek met NH Sport.

De handbalsters kwamen Servië al tegen op het gewonnen WK in december. "We hebben toen vrij ruim gewonnen (36-23 red). Ze willen misschien revanche nemen. Hongarije en Kroatië hebben jonge meiden in het team. Daarom is het moeilijk te zeggen hoe ze nu zullen spelen qua niveau."

Gast- en toplanden Noorwegen en Denemarken worden ontlopen, maar daarmee gaat de vlag nog niet uit. "We zijn altijd een beetje voorzichtig", zegt Bont met een knipoog over de loting. "We zullen weer ons best moeten doen om te winnen, vooral als het je vergelijkt met poule A en poule B is het een gunstige loting." Geen favoriet De handbalster uit Volendam bestempelt Nederland niet als favoriet na het gewonnen WK. "Ik denk dat veel landen ons wel in die rol willen schuiven. Ik wil ons geen favoriet noemen, maar we zijn wel een van de toplanden die meedoen."

Quote "Gelukkig zijn we een team dat al jaren met elkaar speelt, dat zou een voordeel voor ons kunnen zijn." Handbalster debbie bont

Bont denkt dat de pauze door corona ervoor zorgt dat de handbalsters er nog meer zin in hebben. "Je wil gewoon weer graag handballen. Daarom is het goed dat je handbal nu mist. We moeten er weer het beste van maken. Gelukkig zijn we een team dat al jaren met elkaar speelt, dat zou een voordeel voor ons kunnen zijn."