Handbalsters treffen het met EK-loting

ARNHEM - De Nederlands handbalvrouwen zijn op het Europees kampioenschap ingedeeld in groep C met Hongarije, Servië en Kroatië. Hiermee ontlopen ze de handbalgrootmachten in de poulefase.

Vandaag werd in Wenen de loting verricht. Het EK wordt gehouden van 3 tot en met 20 december in Noorwegen en Denemarken. De handbalsters spelen de poulewedstrijden in het Noorse Trondheim.

De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde. Als Oranje doorgaat naar de hoofdronde speelt het in Stavanger. De beste twee landen per hoofdronde kwalificeren zich voor het finaleweekend in Oslo.

Twee jaar geleden veroverde Nederland de bronzen medaille op het EK in Frankrijk en vier jaar geleden pakte het team zilver in Zweden. De handbalsters werden in december wereldkampioen door Spanje met 30-29 te verslaan.