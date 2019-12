Wereldkampioenschap voor Nederlandse handbalsters na thriller

KUMAMOTO - In een spannende wedstrijd hebben de Nederlandse handbalsters het wereldkampioenschap gewonnen. Na een bizar toernooi won Nederland in de finale van Spanje met 29-30. Het is voor het eerst dat Nederland een wereldkampioenschap wint.

Pro Shots/Henk Seppen

Dat Nederland de finale had bereikt mocht al een klein wonder heten. De ploeg van Emmanuel Mayonnade verloor de eerste twee wedstrijden in de hoofdronde, maar na een zege op Zuid-Korea plaatsten ze zich op het nippertje voor de halve finale. Daarin werd gewonnen van Rusland. Achterstand weggepoetst Nederland begon niet goed aan de finale en Spanje kwam op 6-2 voorsprong. Het duurde even, maar langzaam werd die marge verkleind. Via onder andere de Heerhugowaardse Bo van Wetering en de Volendamse Debbie Bont kwam Nederland zelfs voor en met 13-16 werd er gerust.

Ook na rust bleef het ongemeen spannend. Nederland liep uit tot vijf punten (17-22), wat aanleiding voor Spanje was om een time-out aan te vragen. Nu was het de beurt aan Nederland om de voorsprong te zien slinken. Onder andere Estavana Polman scoorde veel, maar anderhalve minuut voor tijd werd het weer gelijk.

ANP/Ronald Hoogendoorn

Nagelbijten Het nagelbijten hield nog even aan, want het bleef gelijk met twintig seconden op de klok had Spanje nog één aanval te gaan. Die ging er niet in, de Heerhugowaardse Tess Wester hield hem tegen. In de tegenaanval werd ze gehinderd en daar kreeg Nederland een zevenmeter voor. Die schoot Lois Abbingh binnen: 29-30. Daarna kon het feest beginnen.