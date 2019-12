Staande ovatie voor Debbie Bont bij FC Volendam

VOLENDAM - Handbalster Debbie Bont is op een fraaie manier gehuldigd voor de winst op het wereldkampioenschap in Japan. Voor de wedstrijd FC Volendam - De Graafschap kreeg de Volendamse een staande ovatie van het publiek.

Nederland won in de handbalfinale in een thriller van Spanje met 29-30. Er barstte niet alleen in Japan, maar ook in Nederland een groot feest los.

Bont werd donderdag ook al in het zonnetje gezet in Volendam, toen bij de handbalvereniging.