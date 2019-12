Nibbixwoud in de ban van wereldtitel handbaldames: "Apetrots zijn we"

NIBBIXWOUD - Apetrots zijn ze bij handbalvereniging SEW in Nibbixwoud op de Nederlandse handbalvrouwen die gisteren wereldkampioen werden. De Westfriese club draagt een klein beetje bij aan het succes: sommige meiden van het Nederlands team hebben een verleden bij SEW. "Het ademt hier handbal, wat was het mooi", vertelt SEW-voorzitter Theo van Eijk.

Nibbixwoud is een echt handbaldorp. "Alle meiden hier spelen de sport. Het ademt hier handbal. Dit is altijd zo geweest, maar nu misschien wel des te meer omdat de dames het zo goed hebben gedaan."

Het Nederlands handbalteam behaalde gisteren voor het eerste de wereldtitel en plaatst zich daarmee voor de Olympische Spelen.

"Ze hebben de finale hier in het sportcafé gekeken, op twee grote schermen. Maar het hele dorp heeft gekeken hoor. Iedereen was ervan in de ban. Ze hebben het hier al een tijdje over. De hele vereniging is apetrots", aldus Theo.

Verleden in Nibbixwoud

Amanda Vriend uit Nibbixwoud is net zo trots als Theo. Zij organiseerde gisteravond de 'kijkavond' en haar dochter speelde vijf jaar lang met Bo van Weteringen in hetzelfde team.

"Je kijkt met een andere blik naar die wedstrijd omdat je die meiden zo goed kent. Bo, Jessy en Delaila hebben hier alle drie gespeeld. We zijn dan zo trots als we ze in beeld zien verschijnen", vertelt ze.

Volgens Amanda komen veel meiden uit de regio naar SEW vanwege de kwaliteit van handbal. "De jeugd doet het gewoon enorm goed. En als je zo'n topper hebt als Bo, merk je ook dat het de anderen vooruit trekt."

'Ze zijn één van ons'

Bo van Weteringen komt oorspronkelijk uit Heerhugowaard, maar zo heeft dat nooit echt gevoeld in Nibbixwoud. "Het klinkt misschien raar, maar zij waren onze eigen jeugd. Voor ons waren ze echt één van ons."

Amanda is ook blij met de winst van de dames, voor wat betreft de sport zelf. "Net als bij de Oranje Leeuwinnen zie je dat als de handbaldames het goed doen, het enthousiasme voor de sport toeneemt. En dat is goed voor de handbal en mooi om te zien."