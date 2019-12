Handbalvrouwen gekozen tot Sportploeg van het jaar

Jetze Plat

Naast de handbaldames is ook Noord-HollanderJetze Plat in de prijzen gevallen op het sportgala. Hij was samen met Kampschreur en Diede de Groot genomineerd in de catagorie Paralympisch Sporter van het Jaar. De geboren Amsterdammer ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor. Plat kwam in aanmerking voor de prijs door het werelduurrecord op de wielerbaan van Alkmaar dat hij in maart reed. In dat uur legde hij 44,7 kilometer af. Plat werd in 2017 ook al gekozen tot Paralympisch atleet van het jaar.