Kermisexpo Lutjebroek viert lustrum: "Maar daarna lassen we een pauze in"

Bekende gezichten op kermissen

Modelbouwer Jan Willem staat jaarlijks op meerdere exposities in binnen- en buitenland. Trots is hij zeker. "Lutjebroek is één van de mooiere." Hij maakte dan ook alle edities mee. "Ik bouw sinds jaar en dag aan kermisattracties en dan kom je via internet allerlei gelijkgezinden tegen", licht hij toe. "Het is niet alleen zo dat je elkaar met de modellen ziet, maar je komt elkaar bijvoorbeeld ook tegen op kermissen.

"Zo kijken we bijvoorbeeld in Hoorn hoe bepaalde kermisattracties in elkaar steken", gaat hij verder. "En zo zijn we allemaal apart, maar toch ook een beetje samen."

Extra zaal lustrum-editie

Op zaterdag 16 en zondag 17 maart zal verenigingsgebouw De Wurf in Lutjebroek vol staan met allerlei miniatuurattracties van kermissen. Voor deze vijfde editie heeft de organisatie binnen één week alle beschikbare plaatsen op de expositie gevuld gekregen. "Het was zo snel vol, dat we voor dit jaar zelfs een extra zaal hebben aangeroepen", zegt Marcel.

Op beide dagen is de expositie van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken. Zaterdag rond 11.00 uur wordt de expositie geopend door Bovak-voorzitter Atze J. Lubach-Koers, de bond voor kermisbedrijfshouders. Hij is steevast een vaste bezoeker.

De Kermisexpo is ook verderop in het land een begrip geworden. "Het is ook een beetje de opening van het nieuwe kermisseizoen. Wat het leuke van de kermis is, dat als je bijvoorbeeld in Tilburg loopt je uit de kassa's bij attracties hoort: 'Hé, daar hebben we die jongens van Lutjebroek! Kom, stap in'. Dat soort dingen hoor je dan, en dat is leuk."