Miniatuur kermisattracties op grootste Kermisexpo ooit in Lutjebroek

Lutjebroek is over twee weken het decor van een nieuwe Kermisexpo. In de Wurf wordt een tentoonstelling gehouden, met door amateurs gebouwde miniatuur kermisattracties. Volgens organisatoren Michel de Jong en Jan-Willem Dekker belooft het de grootste expositie ooit te worden.

De tentoonstelling bestaat uit maar liefst 30 meter expositietafel aan Lego-attracties uit binnen- en buitenland. "Er komen dit jaar zelfs twee Duitse vakmensen om hun werk te laten zien", vertelt Michel de Jong van de organisatie. Naspelen in slaapkamer Bouwer Jan-Willem Dekker stond vroeger als kleine jongen al bij de opbouw van de kermis te kijken, om te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. "Dan ging er een vrachtwagen open en kwam er van alles uit. Daarna ging ik naar huis en speelde ik het in de kamer na", licht Jan-Willem enthousiast toe. Volgens de organisatie kunnen zowel jong als oud, kermisliefhebbers en hobbyisten hun hart ophalen op deze 'grootste Kermisexpositie ooit'. De expo is op 18 en 19 maart in De Wurf in Lutjebroek en beide dagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken.