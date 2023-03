Toenemende belangstelling voor miniatuurkermis op Kermisexpo Lutjebroek

In het verenigingsgebouw de Wurf in Lutjebroek werd afgelopen weekend voor de vierde keer de Kermisexpo georganiseerd. Een evenement waar liefhebbers van miniatuurkermisattracties hun hart kunnen ophalen. De organisatie meldt dat er dit jaar meer bezoekers waren dan bij de vorige edities.

Een van de organisatoren, Marcel Deen, was zeer tevreden over de Kermisexpo van dit jaar. Hij merkte op dat er een gevarieerder aanbod van attracties was dan voorgaande edities. Ook gaf hij aan dat er meer bezoekers waren dan vorig jaar.

Nieuwe technieken

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

