Met zo'n zestig man had het 'referendumkamp' zich verzameld in een café aan de Grote Markt. Daar ontvingen ze met gejuich de klinkende cijfers: 37,72 procent van de Haarlemmers heeft een stem uitgebracht in de volkspeiling over de invoering van betaald parkeren, 81,25 procent kleurde het vakje 'tegen' in.

Veel moeite

SP-raadslid Ruud Kuin, die vanaf het begin de kar trok om het referendum van de grond te krijgen, is het meest tevreden dat de kiesdrempel gehaald is. "Het kostte veel moeite, we moesten veel organiseren, maar we hebben ook veel steun gehad." Kuin doelt op de eerste afwijzing van het referendum door de gemeenteraad. Nadat de rechter oordeelde dat die afwijzing niet op goede gronden stoelde, kregen de tegenstanders vleugels in hun strijd om gehoord te worden.

"Ik heb vandaag veel boze mensen gezien", vertel Kuin in een eerste reactie. "En ook veel sceptische mensen. Ze weten niet of er nu wat verandert, maar willen wel hun stem laten horen."

Voor Edwin Vermaire, strijder voor het referendum, is vanaf nu maar één ding belangrijk. "De uitslag moet gerespecteerd worden. Het overgrote deel van de Haarlemmers wil dit niet. Er moet naar ze geluisterd worden."

Dit is een voorlopige uitslag, De definitieve uitslag volgt op 13 maart. Vanaf morgen komt het gemeentelijk stembureau samen om mogelijk te hertellen en te controleren. De uitslag van het referendum wordt op 21 maart eerst in de commissie Bestuur besproken en op 28 maart neemt de gemeenteraad er een besluit over.