Werknemers farmaceut Teva eisen hoger salaris: "Het is menens"

"Dan kan je twee dingen doen", legt vakbondsbestuurder Agostino Di Giacomo Russo uit. "Je kunt hun tegenbod accepten, of je gaat actievoeren. De werknemers van Teva kozen het tweede. "En dat faciliteren wij natuurlijk", aldus Di Giacomo Russo.

Beloningsysteem

Na wat gesprekken met de stakers wordt al snel duidelijk dat er veel onvrede is over het lonensysteem van Teva. Volgens de werknemers heeft het ingewikkelde beloningssysteem ervoor gezorgd dat veel mensen minder loon krijgen dan van tevoren is afgesproken. Dat zorgt voor veel onvrede en stress.

Onder het stakersgezelschap staat de 22-jarige Rik. Voor hem komt het bod van 1,5 procent veel te laat. "Waarom krijgen we die verhoging niet gewoon nu? Mijn inkomen wordt gewoon steeds minder waard", zegt Rik.

Een andere werknemer bevestigt zijn zorgen. "De inflatie steeg enorm, maar dat werd in ons salaris niet gecompenseerd. Het is heel oneerlijk en niemand weet waar hij aan toe is. Daarom staan we nu hier, het is menens."

Hogere schaal

Ook de oudere generatie werknemers is niet blij: hun loon stijgt niet structureel mee met hun functiejaren, zeggen zij. Vorig jaar werd dit wel gecorrigeerd, maar "zij hebben chronisch te weinig geld gekregen", vertelt een werknemer.

Oscar Vos werkt al 23 jaar voor het bedrijf op de microbiologische afdeling. Hij ervaart zelf niet dezelfde problemen als die van zijn collega's, maar ziet wel dat het systeem wringt. "Er zitten nu te grote verschillen in het salaris door dit verdelingssysteem."

Inmiddels zijn er ook een aantal leden van het bestuur komen kijken bij de staking. Zij gaan in gesprek met de werknemers. "Dat is netjes", vindt Di Giacomo Russo. "Hopelijk komen we er snel uit."