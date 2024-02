Personeel farmaceut Teva dreigt met staking: "Werknemers zijn bloedserieus"

Het farmaceutische bedrijf Teva in de Waarderpolder in Haarlem moet de productie volgende week misschien stilleggen als gevolg van een mogelijke personeelsstaking. De werknemers eisen een structurele opslag van acht procent en een maandelijkse bruto loonsverhoging van honderd euro.

Vakbond FNV heeft de directie een ultimatum opgelegd: komt de bedrijfsleiding het personeel niet voor dinsdag 27 februari 18.00 uur tegemoet, dan moet het serieus rekening houden met stakingen.

Voorstel

Het farmaceutische bedrijf heeft FNV wel een voorstel gedaan, maar dat komt niet in de buurt van de eisen van de vakbond. Vakbondsbestuurder Agostino Di Giacomo Russo van FNV Procesindustrie voert de druk daarom op.

"Teva doet er slim aan om snel goede afspraken met ons te maken, want de werknemers zijn bloedserieus: zij komen in actie als het bedrijf blijft weigeren om een knappe loonsverhoging te geven. Veel werknemers hebben er de afgelopen jaren, ondanks de hoge inflatie, weinig bij gekregen. Zij willen nu vooruit in plaats van achteruit."

Pharmachemie

De Haarlemse tak van het internationale bedrijf is vlak na de Tweede Wereldoorlog begonnen onder de naam Pharmachemie. In 1954 verhuisde het bedrijf van de Rozenstraat in Haarlem naar de Waarderpolder.

Sinds 1998 is het in handen van het Israëlische Teva. Dat heeft wereldwijd 40.000 mensen in dienst. In Haarlem werken 350 mensen. Zij produceren geneesmiddelen en ziekenhuisapparatuur.

Bij Teva was niemand in de gelegenheid te reageren op de dreigende stakingen.