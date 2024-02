Poortacties bij Haarlemse farmaceut Teva: directie laat ultimatum verlopen

Personeel van geneesmiddelenfabrikant Teva in Haarlem gaat woensdag actievoeren voor de poort van de fabriek. De 350 werknemers eisen een structurele loonsverhoging van acht procent en daarbij een opslag van honderd euro bruto per maand.

Vakbond FNV had de directie tot dinsdag 18.00 uur de tijd gegeven om in te gaan op de eisen van het personeel. "Nu dat niet is gebeurd, voeren we de druk op door middel van deze poortactie", zegt een woordvoerder. Bij een poortactie maken de werknemers hun eisen voor de deur duidelijk, zonder dat de productie in gevaar komt.

Toenaderingspoging

De woordvoerder benadrukt dat het hier niet bij zal blijven als een beter loonbod uitblijft. "De eerste actie is nog kort en vriendelijk, de volgende zal minder vriendelijk zijn." Het is niet uitgesloten dan er op een later moment stakingen volgen. De directie heeft in een eerder stadium wel een toenaderingspoging gedaan, maar die is blijven steken op 4,05 procent en eenmalig 250 euro. De FNV-leden hebben dit eindbod half februari unaniem afgeschoten.

Bij Teva in Haarlem werken rond de zevenhonderd mensen. Het deel van het personeel dat actievoert, werkt op de productieafdeling.