Staking van de baan: directie Teva doet personeel nieuw voorstel

De acties van het personeel van medicijnfabrikant Teva in Haarlem zijn opgeschort. De werknemers zouden vandaag voor de poort van het bedrijf een betere beloning eisen, maar na een nieuw bod van de directie gaan de acties niet door. Vakbond FNV legt het nieuwe voorstel van de bedrijfsleiding vandaag en vrijdag voor aan het personeel. Dreigende stakingen lijken daarmee voorlopig van de baan.

In het nieuwe bod komt de bedrijfsleiding nog steeds niet tegemoet aan de eis van de FNV. Die wil acht procent loonsverhoging en een maandelijkse bruto opslag van honderd euro. Maar vakbondsonderhandelaar Agostino Di Giacomo Russo wil de nieuwe toenaderingspoging toch voorleggen aan de driehonderdvijftig werknemers van de productieafdeling van het Israëlische bedrijf.

Beloningssysteem

In het nieuwe bod doet Teva de belofte per 1 januari 2025 anderhalf procent extra aan alle medewerkers te geven. Daarnaast wil de farmaceut een werkgroep samenstellen waarin het beloningssysteem onder de loep wordt genomen. ''Het woord is nu aan de leden'', aldus Di Giacomu Russo.