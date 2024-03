Scholieren krijgen les over A9-project: "Mijn rijbewijs heb ik nog niet"

Omgevingsadviseur bij Rijkswaterstaat Josselien Leenhouts legt uit waarom het bedrijf de kinderen graag een kijkje in de keuken geeft: "We willen jonge mensen enthousiast maken voor de bouw en stiekem hopen we ook dat ze thuis enthousiast vertellen over wat wij hier aan het doen zijn, zodat mensen uit de omgeving nóg beter geïnformeerd zijn."

Fileleed

De scholieren vinden het vooral leuk om hun ouders te vertellen dat ze binnenkort minder in de file hoeven te staan. "Mijn vader klaagt daar veel over", vertelt Sabrina. Een klasgenoot zit vaak bij zijn vader achterin de auto als die over de A9 rijdt. "Zelf heb ik nog geen rijbewijs", lacht hij.

De jonge creatievelingen mogen ook zelf aan de slag. Een aantal klassen bouwde modellen van bruggen en viaducten.

Tekst gaat verder onder foto's van bouwwerken van de scholieren.