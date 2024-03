Geheimzinnige waarschuwingsborden Naarderbos blijken van verontruste ondernemer: "Gemeente doet niks"

Wél verantwoordelijk voor de borden is Michael van de Kuit, eigenaar van de voormalige golfbaan in het gebied. Van de Kuit hoorde over hond Silla, die vorige week in het Naarderbos zou zijn vergiftigd, en kwam in actie.

"Er zouden honden ziek zijn geworden in het gebied, daar waren een paar artikelen over in het nieuws en op sociale media", vertelt Van de Kuit tegen NH. "Bij de dierenarts zou zijn geconstateerd dat ze waren vergiftigd." De ondernemer vertelt dat hij de burgemeester op het nieuws had aangesproken. Dat had volgens hem weinig zin om met het probleem aan de slag te gaan.

Geen controle in het gebied

"Die doet niks", zegt hij. "Wie waarschuwt dan de mensen die er lopen? Wij zijn eigenaar van het grootste deel van het gebied. Nu er geen golfbaan meer is, is er geen controle en kennelijk is er afval gedumpt. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als andere honden of spelende kinderen ermee in aanraking komen."

Het was genoeg reden voor de ondernemer om op actie over te gaan en de matrixborden te plaatsen. "Met mijn operationeel manager heb ik besproken om het publiek dan maar zelf te waarschuwen", vertelt Van de Kuit.

Geen verbod op uitlaten

De gemeente Gooise Meren was vanmorgen ook verrast door de komst van de borden. Tegen NH vertelt een woordvoerder dat zij handhaving de opdracht gegeven hebben om de borden te verwijderen. "De inhoud van de borden klopt niet", laat zij weten. "Er is geen verbod op het uitlaten van honden in het Naarderbos. Op de borden wordt gesuggereerd dat het gevaarlijk is om daar honden uit te laten omdat er vergif zou liggen. Dit is niet waar."

Wel is de gemeente op de hoogte van de ziek geworden hond. "Het idee bestaat dat het hier om drugsafval gaat. De politie is gevraagd nader te onderzoeken wat de oorzaak is", aldus de woordvoerder.

Volgens haar 'wijst niets op stelselmatig vergiftiging van dieren of dat het gevaarlijk is honden in dit gebied uit te laten'. Wel willen ze hondeneigenaren waarschuwen 'waakzaam te zijn' wanneer ze hun viervoeters uitlaten in het bos.

'Begrijp er niks van'

Van de Kuit, die al jarenlang in de clinch ligt met de gemeente, vindt dat het 'goed mis gaat'. "Ik vind dat je mensen moet waarschuwen. Het is zó'n groot gebied en er lopen talloze honden. Dat mag niet, maar het is gewoon niet te handhaven."

Over de opdracht aan handhaving om de matrixborden weg te halen, heeft Van de Kuit dan ook geen goed woord over. "Lekker dan. Het gebied wordt onveilig en nu worden er ook nog eens honden ziek. En wat doet de gemeente? Handhavend optreden door waarschuwingsborden te verwijderen. Daar begrijp ik niks van."