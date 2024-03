Sportcomplex Hoornse Vaart, en met name het zwembad, is belangrijk voor de hele regio. "Het bad staat in de top 10 van Nederland qua bezoekersaantallen en trekt elk jaar ongeveer 400.000 bezoekers. Daarnaast hebben zo'n 1.500 kinderen er zwemles, en is de wachtlijst daarvoor rond een maand of negen", licht projectmanager Langendijk toe.

Enige overdekte 50 meter bad

"Bovendien is dit het enige overdekte 50 meter zwembad boven het Noordzeekanaal", vult de wethouder aan. "Het dichtstbijzijnde is anders in Amsterdam." Het grote bad is vooral belangrijk voor de rond de 900 leden tellende zwem- en waterpoloclub DAW.

Alkmaar wil alle gebruikers een mooi sportcomplex bieden, maar dat wordt steeds moeilijker en kostbaarder. Was het buitenbad net helemaal gerenoveerd, werd er binnen betonrot geconstateerd. Kostenraming: 850.000 euro. Nog geen maand later moest het buitenbad voor de rest van het seizoen dicht, omdat het zandfilter stuk ging. Het filter is inmiddels gerepareerd, maar de rot is er nog.

