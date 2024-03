Brandweerkazernes lopen leeg, nieuwe vrijwilligers hard nodig

Dit keer doen er twaalf brandweerposten mee aan de wervingscampagne: Avenhorn, Castricum, De Cocksdorp en Den Burg op Texel, Dirkshorn, Enkhuizen, Heiloo, Koedijk, Schagerbrug, Schoorl, Wognum en Zwaag.

Van alle 52 posten in Noord-Holland Noord hebben zij op dit moment de grootste behoefte aan nieuwe vrijwilligers, benadrukt een woordvoerder van Krishna Taneja, regionaal brandweercommandant bij de veiligheidsregio. "We zien dat op deze posten door natuurlijk verloop vrijwilligers vertrekken. Dit komt onder meer door de leeftijd, verhuizen, ze maken andere keuzes of de vrijwilligers zijn minder beschikbaar. Daardoor zijn er nu extra vrijwilligers nodig op deze posten, om op sterkte te blijven."

Open oefenavonden

Eerder was al bekend dat de brandweerzorg in Noord-Holland Noord 'piept en kraakt', met name overdag is de bezetting bij veel posten krap. De uitruktijd is langer doordat een aantal vrijwilligers relatief ver van de kazerne woont. Overdag speelt ook nog mee dat veel brandweerlieden buiten de gemeente werkzaam zijn.

De veiligheidsregio zet, naast het moderniseren van de brandweer en het vakbekwaam houden van het personeel, nu in op meerdere grote wervingscampagnes om de bezetting in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Dit gebeurt twee keer per jaar. "Voor iedere post in Noord-Holland Noord geldt een bezetting van minimaal achttien brandweervrijwilligers. Meer zijn er natuurlijk altijd welkom, maar het verschilt per post hoeveel vrijwilligers er nodig zijn."

De campagne loopt van 1 tot en met 31 maart. In de eerste weken van april organiseren de deelnemende posten een open oefenavond voor ’buitenstaanders’ die serieuze interesse hebben om brandweervrijwilliger te worden.