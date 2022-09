Abbekerk werft nieuwe brandweervrijwilligers ondanks mogelijk afslanken van dorpspost

Wie door Abbekerk rijdt, is het vast al opgevallen. Op verschillende plekken hangen borden, met daarop pakkende teksten als 'Mijn buurt het me nodig' en 'Samen één doel'. Met die boodschap probeert de brandweer nieuwe vrijwilligers te lokken.

De wervingscampagne ging eind augustus van start in West-Friesland. Hieraan doen brandweerposten uit Medemblik mee, waaronder ook Abbekerk.

Maar waarom zoekt Abbekerk nieuw personeel als de situatie nog onzeker is? Een maand geleden dropte de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een bom in brandweerland, toen het een reorganisatieplan presenteerde, inclusief namen en rugnummers. De blusgroepen van Ursem en Slootdorp moesten op termijn sluiten, 12 andere groepen - waaronder dus Abbekerk, Blokker Berkhout en Wervershoof - zouden enkele handelingen niet meer mogen uitvoeren.

Nieuwe aanwas

Volgens Johan Haijema, postcommandant bij Abbekerk, moet dit los van elkaar gezien worden. Ook zijn post is tegen het plan van de veiligheidsregio. Maar om dit te kunnen blijven doen, hebben ze vers bloed nodig. Want net als veel andere posten kampt Abbekerk met vergrijzing. "We kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken", zegt Haijema, "een stuk of vijf. We doen dit ook voor het dorp, ze hebben ons nodig. Het zou zonde zijn als we ons werk maar half kunnen uitvoeren."

Want de brandweer in Abbekerk geeft het dorp een 'veilig gevoel'. Zo moesten ze begin augustus uitrukken, toen een auto de sloot inreed langs de Zuiderweg in Opperdoes. In juni vorig jaar brak er nog een grote brand uit bij grasdrogerij Hartog in Lambertschaag. Door accuraat te reageren, bleef de schade op het bedrijventerrein beperkt.

Een ander probleem is dat veel jonge mensen in Abbekerk willen blijven wonen, maar dat dat vanwege het gebrek aan woningen niet lukt. Haijema: "Er wordt hier niet gebouwd. Ze trekken eropuit en gaan studeren in een stad, waar ze vaak ook blijven wonen. Of ze verhuizen naar de omliggende dorpen, zoals Spanbroek of Medemblik."

Er is animo genoeg, prijst Haijema. "De aanmeldingen stromen binnen. Op 3 oktober houden we een oefenmoment, van uitleg door een brandweerman tot een kijkje in de keuken."

Tekst gaat verder na de foto.