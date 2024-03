Vermoorde agent Gabrielle Cevat herdacht tijdens powervrouw-rondleiding op begraafplaats

Toen Cevat op 9 juli 2008 op weg was naar het politiebureau in Amstelveen voor een nachtdienst, kreeg ze een slingerende auto in het vizier. Ze volgde de auto en belde ondertussen met het politiebureau.

Op de Piet de Winterlaan stopte de auto en de 28-jarige hoofdagent besloot de bestuurder aan te spreken. Toen ze beiden uitstapten, schoot de bestuurder haar vrijwel direct en van dichtbij door het hoofd.

Dodelijke schietpartij

Na de dodelijke schietpartij drong de man met geweld de woning van zijn ex binnen. Zij was op dat moment niet thuis, maar haar zoon en twee andere jongens wel. Zij sprongen in doodsangst uit het raam en vluchtten. Voordat hij Cevat doodschoot, had hij al twee kogels door de voordeur van de ouders van zijn ex geschoten.

De dader, de 49-jarige Franklin F., werd veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van Cevat en voor poging tot moord op de ouders van zijn ex-vriendin.

De dood van de hoofdagente trof Amstelveen diep in het hart. Voor haar uitvaart werd Cevat in een koets door Amstelveen gereden, vormden haar collega's een erehaag en kwamen veel inwoners haar een laatste eer bewijzen. Eind 2022 is een van de straten in de Amstelveense nieuwbouwwijk Scheg-Oost naar haar vernoemd.