Gedenksteen voor doodgeschoten agent Gabrielle Cevat: "Ik mis haar nog elke dag"

"Vrolijk, spontaan en echt plichtsgetrouw. Dat is ook de reden geweest dat ze is omgekomen", zegt Marga Koenen, moeder van Gabrielle. "Als moeder is dit natuurlijk een vreselijk gemis. Ik mis haar elke dag, al spreek ik dat niet dagelijks uit."

Beladen

"Hier op deze plek staan voelt wel een beetje beladen", zegt Koenen zichtbaar aangeslagen. "Gelukkig ben ik hier al een keer geweest in het begin, toen de rechtszaak begon. Ik kon niet helemaal begrijpen hoe ze nou had gereden en waar ze was geweest. Om de situatie in de rechtszaal beter de begrijpen, ben ik hier toen geweest met de politie. Het is onwezenlijk. Je kan jezelf niet voorstellen dat het hier gebeurd is."

Burgemeester Tjapko Poppens was emotioneel tijdens de onthulling van de gedenksteen. "Het kan niet dat dit soort zaken gebeuren. We moeten afstand nemen van de heftigheid hiervan. Daarom is het belangrijk dat we een vuist maken".

"Ik vind het heel fijn dat deze gedenksteen is neergelegd", zegt Koenen. "Het is belangrijk dat ze niet vergeten wordt."

Straatnaam

Tijdens de ceremonie onthulden burgemeester Poppens en hoofdcommissaris van de politie Frank Paauw de gedenksteen. In de nieuwbouwwijk 'De Scheg' in Amstelveen zal een straatnaam worden vernoemd naar Gabrielle Cevat.